Advertisement

عربي-دولي

خلال 6 أيّام... كم بلغت حصيلة القتلى في إيران منذ بدء الإحتجاجات؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 06:04
A-
A+
Doc-P-993062-637994490357525604.jpg
Doc-P-993062-637994490357525604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من عناصر الأمن في إيران منذ بدء التظاهرات قبل ستة أيام احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها "شرطة الأخلاق"، وفق حصيلة رسمية نشرت اليوم الخميس.

وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل شرطيين اثنين طعنا بالسكين، يوم أمس الأربعاء، في كل من تبريز ومشهد. كما قتل عنصر من قوات الأمن الثلاثاء خلال تظاهرات في شيراز.
Advertisement

وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا في وقت سابق مقتل ستة متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.


(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:43 | 2022-09-22
08:30 | 2022-09-22
08:00 | 2022-09-22
07:55 | 2022-09-22
07:36 | 2022-09-22
07:30 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website