خلال 6 أيّام... كم بلغت حصيلة القتلى في إيران منذ بدء الإحتجاجات؟

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قتل تسعة أشخاص بينهم ثلاثة من عناصر الأمن في إيران منذ بدء التظاهرات قبل ستة أيام احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها "شرطة الأخلاق"، وفق حصيلة رسمية نشرت اليوم الخميس.وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل شرطيين اثنين طعنا بالسكين، يوم أمس الأربعاء، في كل من تبريز ومشهد. كما قتل عنصر من قوات الأمن الثلاثاء خلال تظاهرات في شيراز.وكان مسؤولون إيرانيون أعلنوا في وقت سابق مقتل ستة متظاهرين منذ بدء الاحتجاجات.(روسيا اليوم)