بعد بوتين مسؤول روسي بارز يُلوّح باستخدام الأسلحة النووية... ماذا قال؟

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطاب إعلان التعبئة العسكرية الجزئية إنه بلاده ستستخدم كل الأسلحة للدفاع عن أراضيها، ما فُسر على أنه تهديد باستخدام الأسلحة النووية، لكن المسؤول في مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، كان أكثر صراحة في الإعلان عن استخدام الأسلحة النووية وذهب أبعد من التوقعات، وقال إن "موسكو ستستخدم كل سلاح في ترسانتها، بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية لحماية الأراضي التي تنضم إلى روسيا في أوكرانيا".

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وأكد ميدفيديف أن "الاستفتاءات في أربع مناطق أوكرانية ستجري في الموعد المحدد، ولا عودة للوراء".

وأضاف: "على كل المؤسسات الغربية ومواطني دول "الناتو" أن يفهموا أن روسيا اختارت طريقها".