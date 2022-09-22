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عربي-دولي
المكسيك.. زلزال بقوة 6.7 يضرب إقليم ميشوكان وتأثر العاصمة
Lebanon 24
22-09-2022
|
07:30
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هز زلزال عنيف بلغت قوته 6,7 درجة، المكسيك صباح الخميس، على ما أعلن المركز الوطني للزلازل.
وضربت هزة شديدة العاصمة مكسيكو. وحُدد مركز الزلزال في ولاية ميشواكان بغرب المكسيك على مسافة 81 كلم من مدينة كوالكومان، بحسب المركز الوطني للزلازل.
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وقبل أيام، ضرب زلزال قوي المنطقة نفسها وتسبب باهتزاز المباني على بعد آلاف الأميال في العاصمة مكسيكو، وذلك تزامنا مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا العامين 1985 و2017، وفق ما أفاد خبراء رصد الزلازل.
وذكرت الوكالة الوطنية لرصد الزلازل أن شدة الزلزال بلغت 7,4 درجة، في حين قال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إن شدته بلغت 7,6.
المصدر: العربية
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