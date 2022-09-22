حماس تُحذّر إسرائيل من جرّ المنطقة إلى "حرب دينية"

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قال عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار، في مؤتمر صحفي عقده بالمسجد العمري الكبير، في مدينة غزة، إن الحركة "تتابع التحضيرات التي تقوم بها الجماعات الصهيونية لإحياء مواسم الأعياد اليهودية المزعومة، عبر اقتحام وتدنيس الأقصى".وطالب الزهار السلطة في رام الله بأن تقوم بواجبها في "حماية القدس والأقصى بدلا من التنسيق الأمني المدنس ومطاردة المقاومين واعتقالهم خدمة للاحتلال" مضيفا أن ذلك "يشكل خيانة عظمى بحق القدس والأقصى وثوابت شعبنا الوطنية".وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أن "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الانتهاكات بالقدس والأقصى، وإمكانية جر المنطقة لحرب دينية مفتوحة تنتهي بزواله".ودعا الزهار الأردنَ، صاحب الولاية الدينية على الأماكن المقدسة بمدينة القدس، إلى "التدخل العاجل والفوري، للمشاركة في حماية القدس" مطالبا الدول العربية والإسلامية بـ "التحرك الفوري لردع الاحتلال وإجباره على وقف مخططاته العنصرية، والعمل على رفع ملف الجرائم والانتهاكات الصهيونية بحق القدس والأقصى إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب".