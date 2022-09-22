Advertisement

عربي-دولي

حماس تُحذّر إسرائيل من جرّ المنطقة إلى "حرب دينية"

Lebanon 24
22-09-2022 | 07:11
A-
A+
Doc-P-993085-637994528604884715.jpg
Doc-P-993085-637994528604884715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار، في مؤتمر صحفي عقده بالمسجد العمري الكبير، في مدينة غزة، إن الحركة "تتابع التحضيرات التي تقوم بها الجماعات الصهيونية لإحياء مواسم الأعياد اليهودية المزعومة، عبر اقتحام وتدنيس الأقصى".
Advertisement

وطالب الزهار السلطة في رام الله بأن تقوم بواجبها في "حماية القدس والأقصى بدلا من التنسيق الأمني المدنس ومطاردة المقاومين واعتقالهم خدمة للاحتلال" مضيفا أن ذلك "يشكل خيانة عظمى بحق القدس والأقصى وثوابت شعبنا الوطنية".

وشدد عضو المكتب السياسي لحماس على أن "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الانتهاكات بالقدس والأقصى، وإمكانية جر المنطقة لحرب دينية مفتوحة تنتهي بزواله".

ودعا الزهار الأردنَ، صاحب الولاية الدينية على الأماكن المقدسة بمدينة القدس، إلى "التدخل العاجل والفوري، للمشاركة في حماية القدس" مطالبا الدول العربية والإسلامية بـ "التحرك الفوري لردع الاحتلال وإجباره على وقف مخططاته العنصرية، والعمل على رفع ملف الجرائم والانتهاكات الصهيونية بحق القدس والأقصى إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب".
 
 
(الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:50 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:03 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2022-09-22
10:30 | 2022-09-22
10:22 | 2022-09-22
10:00 | 2022-09-22
09:30 | 2022-09-22
09:06 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website