أكثر من 300 حالة وفاة... مرض يجتاح هذا البلد فما هو؟

Advertisement

أعلنت السلطات الباكستانية تفشي الملاريا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في البلاد، إذ وصل عدد الوفيات بسبب المرض إلى 324.وحذرت السلطات من خروج الوضع عن السيطرة إذا لم تصل المساعدات المطلوبة قريبا.