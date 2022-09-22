28
o
بيروت
32
o
طرابلس
15
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
15
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أكثر من 300 حالة وفاة... مرض يجتاح هذا البلد فما هو؟
Lebanon 24
22-09-2022
|
08:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات الباكستانية تفشي الملاريا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في البلاد، إذ وصل عدد الوفيات بسبب المرض إلى 324.
وحذرت السلطات من خروج الوضع عن السيطرة إذا لم تصل المساعدات المطلوبة قريبا.
Advertisement
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإيرانية: سنجري مناورة بحرية في المحيط الشمالي مع روسيا والصين وربما باكستان وعمان ودول أخرى
Lebanon 24
رئيس الأركان الإيرانية: سنجري مناورة بحرية في المحيط الشمالي مع روسيا والصين وربما باكستان وعمان ودول أخرى
22/09/2022 18:19:28
22/09/2022 18:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تعهد دولي بمكافحة الإيدز والسل والملاريا
Lebanon 24
تعهد دولي بمكافحة الإيدز والسل والملاريا
22/09/2022 18:19:28
22/09/2022 18:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المرتضى بحث وسفير باكستان في المستجدات السياسية والثقافية
Lebanon 24
المرتضى بحث وسفير باكستان في المستجدات السياسية والثقافية
22/09/2022 18:19:28
22/09/2022 18:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"كوهينور"... ما قصة صراع باكستان وإيران وأفغانستان على ماسة التاج البريطاني؟
Lebanon 24
"كوهينور"... ما قصة صراع باكستان وإيران وأفغانستان على ماسة التاج البريطاني؟
22/09/2022 18:19:28
22/09/2022 18:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان
الملاريا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
Lebanon 24
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
13:49 | 2022-09-21
21/09/2022 01:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد.. أول تعليق إسرائيلي بشأن الفيول الإيراني المُقدّم للبنان
Lebanon 24
كلامٌ جديد.. أول تعليق إسرائيلي بشأن الفيول الإيراني المُقدّم للبنان
13:03 | 2022-09-21
21/09/2022 01:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تكشف.. هذا ما فعلته ماجدة الرّومي في مكان وفاة الفنان جورج الراسي
Lebanon 24
صورٌ تكشف.. هذا ما فعلته ماجدة الرّومي في مكان وفاة الفنان جورج الراسي
13:26 | 2022-09-21
21/09/2022 01:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ في خلدة.. مسلحون يستهدفون أحد المباني والجيش يتدخّل! (صور)
Lebanon 24
توترٌ في خلدة.. مسلحون يستهدفون أحد المباني والجيش يتدخّل! (صور)
15:50 | 2022-09-21
21/09/2022 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجبنة البيضاء" تثيرُ موجة جدلٍ في لبنان.. ماذا يحصل في السّوق؟
Lebanon 24
"الجبنة البيضاء" تثيرُ موجة جدلٍ في لبنان.. ماذا يحصل في السّوق؟
23:03 | 2022-09-21
21/09/2022 11:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:00 | 2022-09-22
بعد وفاة اليزابيث الثانية ملكة أوروبيّة هي الآن صاحبة أطول فترة حكم... من هي؟
10:30 | 2022-09-22
السيسي: تغير المناخ يشكل تحديا وجوديا
10:22 | 2022-09-22
للمرة الأولى... عناصر نسائيّة في شرطة دبيّ
10:00 | 2022-09-22
حرب أوكرانيا "تستعر".. ما احتمالات وقوع حادث نووي؟
09:30 | 2022-09-22
كيف ستردّ ألمانيا على خطاب بوتين؟
09:06 | 2022-09-22
لو بقيت على قيد الحياة... كيف ستبدو الأميرة ديانا اليوم؟ (صورة)
فيديو
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
22/09/2022 18:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
22/09/2022 18:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
22/09/2022 18:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact