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عربي-دولي

أكثر من 300 حالة وفاة... مرض يجتاح هذا البلد فما هو؟

Lebanon 24
22-09-2022 | 08:43
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أعلنت السلطات الباكستانية تفشي الملاريا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في البلاد، إذ وصل عدد الوفيات بسبب المرض إلى 324.

وحذرت السلطات من خروج الوضع عن السيطرة إذا لم تصل المساعدات المطلوبة قريبا.
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(روسيا اليوم)
 
 
 
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