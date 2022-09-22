كيف ستردّ ألمانيا على خطاب بوتين؟

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، أن الرد على الخطاب الأخير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون باستمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الفرنسي سيباستيان ليكورنو: "الرد الذي سنقدمه متسق ومتماسك للغاية. ولن يكون هناك أي انحراف. وسنواصل دعم أوكرانيا في نضالها الشجاع. ويتجلى هذا في حقيقة أننا تمكنا الآن من تنظيم تبادل الأسلحة القديمة مقابل الجديدة مع اليونان وسلوفينيا، بحيث يمكن إرسال دباباتهم إلى أوكرانيا بسرعة كبيرة".

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وأضافت لامبرخت أن برلين ستزود كييف بأنظمة مدفعية وراجمات، في إطار المساعدة العسكرية.

(سبوتنيك)