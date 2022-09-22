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كوريا الجنوبية.. 630 حالة انتحار بين تلاميذ المدارس خلال السنوات الأربع الماضية

Lebanon 24
22-09-2022 | 13:00
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أظهر تقرير صادر عن وزارة التعليم في كوريا الجنوبية أن 630 تلميذا من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية انتحروا خلال السنوات الأربع الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى الخلافات العائلية.

ويفيد التقرير بأن 388 تلميذا في المرحلة الثانوية أقدموا على الانتحار بين أعوام 2018 و2021، تبعهم 216 تلميذا في المرحلة الإعدادية و26 تلميذا في المدارس الابتدائية.
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وكانت الخلافات الأسرية وإساءة الوالدين هي السبب وراء 196 حالة انتحار تم الإبلاغ عنها، تليها أسباب غير معروفة في 191 حالة، ومشاكل في الأداء الأكاديمي في 116 حالة، ومشاكل عقلية في 94 حالة. وشملت الأسباب الأخرى العلاقات العاطفية والظروف الاقتصادية.

وقال النائب كيم بيونغ-ووك من حزب سلطة الشعب الحاكم إن "النظام الاستشاري الحالي للتلاميذ يحتاج إلى مزيد من تعزيز المتابعة حتى يتمكن التلاميذ من الحصول على المساعدة في الوقت المناسب في القضايا المتعلقة بالعلاقات الأسرية أو الأداء الأكاديمي والتغلب على الأزمات".
المصدر: روسيا اليوم
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