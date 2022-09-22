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للمرة الأولى... عناصر نسائيّة في شرطة دبيّ

Lebanon 24
22-09-2022 | 10:22
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شهد مركز القيادة في شرطة دبي دخول 4 عناصر نسائية جديدة إليه، حيث يعد ذلك سابقة لم تحدث من قبل.
وقال مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي اللواء محمد ناصر الرزوقي: "إن الملازم ميرة محمد مدني، والملازم سمر عبدالعزيز جاشوه، والملازم خلود أحمد آل عبدالله، والملازم بخيتة خليفة الغفلي، التحقن بإدارة مركز القيادة والسيطرة، بعد أن خضعن لعملية تدريب استمرت ستة أشهر".
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وعن طبيعة التدريبات أوضح أنها "تضمنت 24 دورة تخصصية وداعمة، وتدريباً عملياً في النجدة لتلقي البلاغات، والتوجيه والسيطرة، ومكتب الضابط المناوب، تلاها تقييم لقياس مدى الجاهزية للعمل في هذا المجال".

ولفت إلى أن انضمام العنصر النسائي لمركز القيادة في شرطة دبي، يأتي في سياق "التمكين والحضور للمرأة في شرطة دبي".
 
 
(سبوتنيك)
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