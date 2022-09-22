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البحرية الإسرائيلية تنهي مناورات عسكرية بمشاركة الأسطول الخامس الأميركي

Lebanon 24
22-09-2022 | 12:14
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أنهت البحرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، مناورات عسكرية في البحر الأحمر بمشاركة قوات من الأسطول الخامس الأميركي التابع للقيادة الوسطى.
 
وتمت خلال المناورات العسكرية البحرية محاكاة تقوية التعاون بين الجيشين وتعزيزه وبناء صورة مشتركة للتحديات.
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وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن المناورات العسكرية شاركت فيها سفن حربية، حيث اختبر دمج قطع حربية مُسيرة عن بعد في العمليات العسكرية المشتركة.
ومن جانبه، أكد العميد دانييل هجاري من البحرية الإسرائيلية، أن الهدف الأساسي لهذه المناورات العسكرية هو توفير حماية مشتركة لمسارات الملاحة البحرية.
ويُشار إلى أن إسرائيل قد كثفت مناوراتها البحرية مع الأسطول الخامس الأميركي خلال العامين الماضيين، على خلفية هجمات نسبت لإيران تعرضت لها سفن أجنبية وسفن بملكية إسرائيلية في البحر الأحمر.
 
(سبوتنيك) 
 
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