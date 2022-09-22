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عربي-دولي

ماكرون: أزمة الديمقراطيات سببها الضغط على المجتمعات

Lebanon 24
22-09-2022 | 15:30
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المجتمعات والديمقراطيات المنفتحة تضغط على الشعوب، وهو ما قد يزعزع الاستقرار في الديمقراطيات اللبرالية.
 
ونقلت شبكة "سي إن إن" عنه أنه نتيجة للضغوط التي تعرضت لها المجتمعات المنفتحة في السنوات القليلة الماضية، ظهرت أزمة الطبقة الوسطى في بلدان مختلفة.
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وشدد ماكرون على "ضرورة احترام رغبات الناس، والحديث دائما عن التقدم الذي أحرزته ديمقراطياتنا متعددة الثقافات".
 
(روسيا اليوم) 
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