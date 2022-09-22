ترامب: بإمكان الرئيس الأميركي رفع السرية عن الوثائق بمجرد التفكير بذلك

صرح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الوثائق التي تم العثور عليها في منزله في مارالاغو قد رفعت عنها السرية لأن رئيس البلاد يمكنه رفع السرية عن الأوراق "بمجرد التفكير في الأمر".

Advertisement

ونقلت بوليتيكو عن ترامب: "إذا كنت رئيسًا للولايات المتحدة، فيمكنك رفع السرية عن الوثائق من خلال الإعلان ببساطة عن رفع السرية عنها، بل وحتى التفكير في الأمر".

وطلبت وزارة العدل الأميركية، في 17 أيلول، من محكمة الاستئناف السماح للمدّعين مراجعة وثائق سرية تم العثور عليها في منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في منتجع مارالاغو، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".



جاء ذلك بعدما عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، على وثيقة تشرح الدفاعات العسكرية لدولة أجنبية، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك أثناء مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، الشهر الماضي.

(سبوتنيك)