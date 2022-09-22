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لابيد: إذا تمكن النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي فسيستخدمه

Lebanon 24
22-09-2022 | 13:45
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه في حالة تمكنت إيران من الحصول على سلاح نووي فستستخدمه، لافتا إلى أن "التهديد العسكري الجدي"، هو الطريقة الوحيدة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.
 
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وذكر لابيد، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس أنه "إذا تمكن النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي فسيستخدمه".
وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بطرح تهديد عسكري جدي"، مؤكدا أنه "يجب التوضيح لإيران إن تقدمت في برنامجها النووي فإن العالم سيرد عسكريا".
على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن التوصل لاتفاق مع الفلسطينيين استنادا لحل الدولتين هو خيار سليم لحماية أمن إسرائيل واقتصادها.
 
 
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