Advertisement

عربي-دولي

اليمين واثق بالفوز في ختام الحملة الانتخابية الإيطالية

Lebanon 24
22-09-2022 | 19:00
A-
A+
Doc-P-993262-637994859446518630.jpg
Doc-P-993262-637994859446518630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقام ائتلاف الأحزاب اليمينية في إيطاليا، أمس، والذي يرجح أن يحقق فوزا بسهولة في الانتخابات التشريعية، بعد غد، تجمعا انتخابيا مشتركا، في ختام حملة قد توصل للسلطة معجبة سابقة بالدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني.
Advertisement
وبعد تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغا لتمويل تعافيهم بعد الجائحة، يتوقع أن يصبح مصير الإيطاليين في أيدي جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) ذو الجذور الفاشية.
ويتابع الاتحاد الانتخابات التشريعية الإيطالية عن كثب، بعدما فاز اليمين واليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية السويدية، إذ قد تُصبح ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة أول حكومة يمينية متشددة بروما.
ويضم الائتلاف اليميني حزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوة إيطاليا)، وحزب "ليغا" (الرابطة) اليميني المتشدد المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني، و"فورتزا إيطاليا" (الى الأمام إيطاليا) اليميني الوسطي بزعامة سيلفيو برلسكوني.
ويتوقع أن يحصل الائتلاف على الأغلبية المطلقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، متقدما بسهولة على الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بزعامة إنريكو ليتا، والذي فشل في تحقيق وحدة بين الوسط واليسار.
واستحضرت ميلوني اقتباسا للمهاتما غاندي، في تغريدة نشرتها أمس الأول، وأرفقتها بصورة تظهر فيها وهي تقوم بعلامة النصر بإصبعين، وكتبت: "كان غاندي يقول في البداية يتجاهلونك، ثم يشوهون سمعتك، بعدها يحاربونك. وفي النهاية، تفوز".
ويمكن الاستناد إلى آخر الاستطلاعات التي نُشرت لتوقع نسب الفوز في الانتخابات التشريعية، علما أن إجراء الاستطلاعات يتوقف في الأسبوعين السابقين للاقتراع.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:00 | 2022-09-22
19:30 | 2022-09-22
18:47 | 2022-09-22
18:30 | 2022-09-22
18:00 | 2022-09-22
17:00 | 2022-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website