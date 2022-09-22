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عربي-دولي
اليمين واثق بالفوز في ختام الحملة الانتخابية الإيطالية
Lebanon 24
22-09-2022
|
19:00
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أقام ائتلاف الأحزاب اليمينية في إيطاليا، أمس، والذي يرجح أن يحقق فوزا بسهولة في الانتخابات التشريعية، بعد غد، تجمعا انتخابيا مشتركا، في ختام حملة قد توصل للسلطة معجبة سابقة بالدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني.
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وبعد تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغا لتمويل تعافيهم بعد الجائحة، يتوقع أن يصبح مصير الإيطاليين في أيدي جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" (فراتيلي ديتاليا) ذو الجذور الفاشية.
ويتابع الاتحاد الانتخابات التشريعية الإيطالية عن كثب، بعدما فاز اليمين واليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية السويدية، إذ قد تُصبح ميلوني أول امرأة تتولى رئاسة أول حكومة يمينية متشددة بروما.
ويضم الائتلاف اليميني حزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوة إيطاليا)، وحزب "ليغا" (الرابطة) اليميني المتشدد المناهض للهجرة بزعامة ماتيو سالفيني، و"فورتزا إيطاليا" (الى الأمام إيطاليا) اليميني الوسطي بزعامة سيلفيو برلسكوني.
ويتوقع أن يحصل الائتلاف على الأغلبية المطلقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ، متقدما بسهولة على الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بزعامة إنريكو ليتا، والذي فشل في تحقيق وحدة بين الوسط واليسار.
واستحضرت ميلوني اقتباسا للمهاتما غاندي، في تغريدة نشرتها أمس الأول، وأرفقتها بصورة تظهر فيها وهي تقوم بعلامة النصر بإصبعين، وكتبت: "كان غاندي يقول في البداية يتجاهلونك، ثم يشوهون سمعتك، بعدها يحاربونك. وفي النهاية، تفوز".
ويمكن الاستناد إلى آخر الاستطلاعات التي نُشرت لتوقع نسب الفوز في الانتخابات التشريعية، علما أن إجراء الاستطلاعات يتوقف في الأسبوعين السابقين للاقتراع.
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