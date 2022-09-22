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عربي-دولي

وزير الخارجية الكويتي يُعلن تأييد الكويت لطلب فلسطين التقدّم لعضوية بالأمم المتحدة

Lebanon 24
22-09-2022 | 18:47
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أعلن وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، تأييد دولة الكويت لطلب دولة فلسطين التقدم لعضوية في الأمم المتحدة كدولة كاملة الأهلية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال الخاصة بفلسطين والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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من ناحية أخرى، رفض الناصر المحاولات الدنيئة والفاشلة لربط الإسلام بالإرهاب، داعياً الدول الإسلامية والمجتمع الدولي للتصدي لها وردعها.

وثمن الناصر تبني الجمعية العامة قرارا بإعلان الـ15من شهر مارس من كل عام يوما عالميا لمكافحة ظاهرة الاسلاموفوبيا وهو القرار الذي جاء بناء على مقترح الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لتبيان الصورة الصحيحة للاسلام كدين محبة وتسامح واعتدال.
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