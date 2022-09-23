زيلينسكي يدعو الروس إلى رفض قرار التعبئة





وقال زيلينسكي بالروسية في رسالته المصورة التقليدية "قتل 55 ألف جندي روسي في هذه الحرب خلال ستة أشهر (...) هل تريدون المزيد؟ كلا؟ احتجوا إذن. ناضلوا. أهربوا أو سلموا أنفسكم" للجيش الأوكراني.

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وأضاف "أنتم شركاء سلفا في كل جرائم (الجيش الروسي) وعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها الأوكرانيون. لأنكم لزمتم الصمت. لأنكم لا تزالون تلزمون الصمت". دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الروس، الخميس، إلى "الاحتجاج" على قرار التعبئة على الجبهة الأوكرانية والذي أعلنه الكرملين أو "تسليم أنفسهم" لقوات كييف.وقال زيلينسكي بالروسية في رسالته المصورة التقليدية "قتل 55 ألف جندي روسي في هذه الحرب خلال ستة أشهر (...) هل تريدون المزيد؟ كلا؟ احتجوا إذن. ناضلوا. أهربوا أو سلموا أنفسكم" للجيش الأوكراني.وأضاف "أنتم شركاء سلفا في كل جرائم (الجيش الروسي) وعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها الأوكرانيون. لأنكم لزمتم الصمت. لأنكم لا تزالون تلزمون الصمت".

وتابع زيلينسكي "إنها ساعة الاختيار بالنسبة إليكم. بالنسبة إلى الرجال في روسيا، إنه الاختيار بين الموت والحياة، بين أن يصاب المرء بالشلل أو يحافظ على صحته. وبالنسبة إلى النساء في روسيا يكمن الاختيار في خسارة أزواجهن وأبنائهن وأحفادهن إلى الأبد، أو في محاولة حمايتهم من الموت، من الحرب، من رجل واحد"، في إشارة إلى فلاديمير بوتين.