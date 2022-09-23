مع اتساع الاحتجاجات.. هذا ما حذر منه الرئيس الايراني

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ان "أفعال الفوضى" غير مقبولة في تحذير واضح للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع تعبيرا عن غضبهم بعد وفاة شابة كانت شرطة الأخلاق تحتجزها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه أمر بالتحقيق في قضية مهسا أميني (22 عاما) التي توفيت في الأسبوع الماضي بعدما ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".

وقال رئيسي، الذي يواجه أكبر احتجاجات في البلاد منذ 2019، "هناك حرية تعبير في إيران... لكن الفوضى غير مقبولة".

ولعبت النساء دورا بارزا في الاحتجاجات، إذ يقمن بالتلويح بأغطية رؤوسهن وحرقها، وقامت بعضهن بقص شعرهن في الأماكن العامة.

ودعا الحرس الثوري الإيراني السلطة القضائية في البلاد إلى محاكمة "الذين ينشرون أخبارا كاذبة وشائعات" في محاولة على ما يبدو للسيطرة على الاحتجاجات في أنحاء البلاد بعد مقتل شابة في الحجز لدى الشرطة.

وعبر الحرس الثوري في بيان عن تعاطفه مع أسرة أميني وذويها.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية أن وزارة المخابرات الإيرانية حاولت تخفيف زخم الاحتجاجات، وقالت إن المشاركة بها غير قانونية وإن كل من يشارك سيكون عرضة للمحاكمة.

وقال رئيسي إن حجم التغطية لقضية أميني جاء نتيجة "ازدواج المعايير".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن من المقرر أن تخرج مظاهرات مؤيدة للحكومة اليوم الجمعة، وخرج البعض في مسيرات بالفعل في الشوارع.

وتركزت معظم الاحتجاجات في شمال غرب إيران الذي تقطنه أغلبية كردية لكنها امتدت إلى ما لا يقل عن 50 مدينة وبلدة. واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المحتجين.

(سكاي نيوز)