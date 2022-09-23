دول البريكس: الحاجة ضرورية لإصلاح شامل للأمم المتحدة

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أكدت دول البريكس الحاجة إلى إصلاح الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وجاء في البيان: "أعاد الوزراء تأكيد التزامهم بتعزيز وإصلاح النظام المتعدد الأطراف، وخاصة الأمم المتحدة وهيئاتها الرئيسية، من أجل جعل مؤسسات وأدوات الحكم العالمي أكثر شمولاً وتمثيلاً ومشاركة".