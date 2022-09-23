صفقة التبادل الكبرى: تمسك به الكرملين وناورت به كييف.. فمن هو ميدفيدشوك؟

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تحت عنوان: "آزوف مقابل ميدفيدشوك".. تفاصيل صفقة الأسرى بين موسكو وكييف"، جاء في موقع "سكاي نيوز عربية"، أتمت روسيا وأوكرانيا خلال الساعات الماضية أكبر عملية تبادل للأسرى منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، حيث قام الجانبان بتبادل 225 أسير حرب.بحسب الإعلان الأوكراني والروسي، تم إطلاق سراح 10 أجانب أسرى حرب من 5 دول، و205 أوكرانيين، بخلاف إطلاق سراح 55 أسيرا كان يتم التفاوض عليهم مع موسكو منذ فترة، من بينهم مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن.• تُعد الصفقة أضخم عملية تبادل أسرى تجري بين الطرفين منذ بدأ العملية الروسية في 24 شباط الماضي.• استغرق الإعداد لها فترة طويلة، حيث أطلقت موسكو سراح خمسة قادة عسكريين من بينهم قادة في كتيبة آزوف التي دافعت عن مصنع آزوفستال للصلب.• من بين المفرج عنهم السياسي ورجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، المقرب من بوتن.الأكاديمي الروسي في جامعة "الصداقة بين الشعوب" بموسكو، ديميتري بريجع، يقول إن فيكتور ميدفيدتشوك لعبا دورا مهما على الأراضي الأوكرانية، وأثر كثيرا في أوكرانيا لدعم سياسة بوتن هناك.وأوضح بريجع خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ميدفيدتشوك كان قيد الإقامة الجبرية منذ مايو 2021، وتم انتهاك حقوقه في كييف؛ فمن يكون هذا الرجل؟• فقد أثره بعد أيام على بدء العملية الروسية في أوكرانيا حتى الإعلان عن توقيفه من جانب كييف.• يُعد من أغنى أغنياء أوكرانيا وتبلغ ثروته 620 مليون دولار.• زعيم المجلس السياسي لحزب منهاج المعارضة - من أجل الحياة (OPPL).• شباط 2021 فرض زيلينسكي عقوبات عليه وعلى زوجته أوكسانا وتم توقيفه بتهمه الخيانة العظمى.• شملت الاتهامات محاولة سرقة موارد طبيعية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.• طالب مكتب المدعي العام في أوكرانيا كفالة قدرها 10 ملايين دولار للإفراج عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.