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عربي-دولي

فقدان 23 صينيًا إثر انقلاب سفينة قبالة كمبوديا

Lebanon 24
23-09-2022 | 07:00
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فقد أثر أكثر من عشرين مواطنًا صينيًا بعد انقلاب سفينة قبالة سواحل كمبوديا، وفق ما أعلن مسؤول كمبودي الجمعة.

وصرح خيانغ فياروم المتحدث بإسم إدارة مقاطعة بريه سيهانوك لوكالة فرانس برس أن السفينة كانت تقل 41 صينيًا وواجهت صعوبات قبالة سيهانوكفيل (جنوب غرب)، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ 18 شخصًا.
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المصدر: روسيا اليوم
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