ليلة ساخنة وهذا ما حدث.. تفاصيل شجار هاري مع العائلة يوم وفاة الملكة اليزابيث

كشفت تقارير صحفِيْة أن الأمير هاري دخل فِيْ حالة من الغضب جعلته يرفض تناول العشاء مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه ويليام، في قلعة بالمورال، بعدما قرر والده منع زوجته ميغان ماركل من الانضمام الى الحفلة مع باقي أفراد الأسرة يوم وفاة الملكة.
منع ميغان من الحضور
وبحسب المعلومات فإنّ الملك تشارلز اتصل بابنه الأصغر وأخبره أن وجود زوجته في ذلك الوقت "غير مناسب".
وذكرت صحيفة "ذا صن" في هذا الصدد، ونتيجة الخلاف الذي اندلع مع عائلته، نتيجة محاولته معهم السماح لزوجته بالحضور معه، فقد فاته وقت الطائرة التي كانت ستقله إلَّى اسكتلندا.
وكشفت الصحيفة أن هاري كان في حالة غضب بسبب تأخره هناك وعدم السماح لزوجته بمرافقته، وهذا سر رفضه تناول العشاء مع والده وشقيقه. وبدلا من ذلك تناول هاري العشاء مع أندرو وإدوارد وصوفِيْ وكونتيسة ويسيكس فِيْ قلعة بالمورال قبل مغادرته فِيْ صباح اليوم التالي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله "كان هاري مشغولا للغاية بمحاولة اصطحاب ميغان معه إلَّى بالمورال ودخل فِيْ شجار مع أسرته بشأن عدم ركوب الطائرة التي ستقله إلَّى هناك. وعلى الرغم من أنه تلقى دعوة مفتوحة من والده لتناول العشاء معه بمجرد وصوله، إلا أنه كان غاضبًا جدًا ولم يقبل تلك الدعوة ".
وتابع المصدر "تجاهل هاري دعوة والده وتجاهلها كان امراً مثيرا للغاية مثيرة للغاية. وغادر بالمورال في أسرع وقت ممكن ليلحق بأول طائرة تجارية عائدة إلى لندن ".