ليلة ساخنة وهذا ما حدث.. تفاصيل شجار هاري مع العائلة يوم وفاة الملكة اليزابيث

كشفت تقارير صحفِيْة أن الأمير هاري دخل فِيْ حالة من الغضب جعلته يرفض تناول العشاء مع والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه ويليام، في قلعة بالمورال، بعدما قرر والده منع زوجته ميغان ماركل من الانضمام الى الحفلة مع باقي أفراد الأسرة يوم وفاة الملكة.

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منع ميغان من الحضور

وبحسب المعلومات فإنّ الملك تشارلز اتصل بابنه الأصغر وأخبره أن وجود زوجته في ذلك الوقت "غير مناسب".



وذكرت صحيفة "ذا صن" في هذا الصدد، ونتيجة الخلاف الذي اندلع مع عائلته، نتيجة محاولته معهم السماح لزوجته بالحضور معه، فقد فاته وقت الطائرة التي كانت ستقله إلَّى اسكتلندا.