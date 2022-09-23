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عربي-دولي

أردوغان: ميدفيدتشوك في طريقه إلى روسيا

Lebanon 24
23-09-2022 | 08:30
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المعارض الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي أطلق سراحه من أوكرانيا غادر تركيا وفي طريق الآن إلى روسيا.

جاء ذلك في تصريحات الرئيس التركي إلى الصحفيين اليوم الجمعة، حيث تابع "نحن نواصل تنفيذ العملية بحزم".
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وكان أردوغان قد أعلن من قبل عن إجراء عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 200 أسير عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي والأوكراني، حيث صرح حينها بأن "عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي تمت بوساطة تركية، هي خطوة مهمة في سبيل إنهاء الحرب".
المصدر: روسيا اليوم
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