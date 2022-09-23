أنتونوف: الولايات المتحدة تريد تقسيم روسيا

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن الولايات المتحدة حددت مهمة إسقاط روسيا، وتقسيمها إلى عدة "إمارات محددة"، فضلاً عن حرمانها من الأسلحة النووية والعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

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وقال في مؤتمر فيديو علمي دولي بالأكاديمية الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى الستين لأزمة الصواريخ الكوبية: "إذا كانت نتيجة الأزمة الكاريبية هي الاعتراف بإمكانية التعايش السلمي بين القوتين العظميين، فقد حددت واشنطن الآن، على مدى العقود الماضية، مهمة إسقاط روسيا، وإخضاعها للركوع، والخيار الأفضل هو تقسيمها وخلق عدة "إمارات محددة" على أراضينا، وبالطبع حرمانها من الأسلحة النووية ومن مكانها الصحيح كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي".

(سبوتنيك)