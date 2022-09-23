ترامب: بلادنا تتدحرج نحو الجحيم

Advertisement

في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب إنّ "بلادنا تتدحرج نحو الجحيم، أمتنا في حالة تدهور، هذا البلد في حالة فوضى. بالطريقة التي يعيش بها الآن، لن ينجو".وبحسب ترامب، أظهر الرئيس الحالي جو بايدن ضعفا على المسرح العالمي. ويعتقد أن "الولايات المتحدة تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى رئيس قوي للتعامل مع قادة العالم "الحاذقين والأذكياء" كالرئيس الصيني شي جين بينغ، على سبيل المثال".وأضاف ترامب متحدثا عن السباق الرئاسي المقبل: "لا يهم ديمقراطيا أم جمهوريا، أريد أن أرى شخصا عظيما. وددت لو أراه يحقق نجاحا باهرا، حتى لو كان ذلك يعني حملة أكثر صعوبة وربما حتى هزيمة".ولم يؤكد ترامب التخمينات بشأن ترشيحه لانتخابات عام 2024، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال.