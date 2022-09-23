Advertisement

عربي-دولي

ترامب: بلادنا تتدحرج نحو الجحيم

Lebanon 24
23-09-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-993518-637995502327932816.jpg
Doc-P-993518-637995502327932816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب إنّ "بلادنا تتدحرج نحو الجحيم، أمتنا في حالة تدهور، هذا البلد في حالة فوضى. بالطريقة التي يعيش بها الآن، لن ينجو".

وبحسب ترامب، أظهر الرئيس الحالي جو بايدن ضعفا على المسرح العالمي. ويعتقد أن "الولايات المتحدة تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى رئيس قوي للتعامل مع قادة العالم "الحاذقين والأذكياء" كالرئيس الصيني شي جين بينغ، على سبيل المثال".
Advertisement

وأضاف ترامب متحدثا عن السباق الرئاسي المقبل: "لا يهم ديمقراطيا أم جمهوريا، أريد أن أرى شخصا عظيما. وددت لو أراه يحقق نجاحا باهرا، حتى لو كان ذلك يعني حملة أكثر صعوبة وربما حتى هزيمة".

ولم يؤكد ترامب التخمينات بشأن ترشيحه لانتخابات عام 2024، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:53 | 2022-09-23
17:44 | 2022-09-23
17:30 | 2022-09-23
17:00 | 2022-09-23
16:59 | 2022-09-23
16:30 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website