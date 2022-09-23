أمور غير متوقعة.. ما هي القدرات التدميرية للأسلحة النووية الروسية؟

تحت عنوان: "ما هي القدرات التدميرية للأسلحة النووية الروسية؟"، جاء في موقع "سكاي نيوز":



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وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الغرب من امتلاكه "أسلحة دمار مختلفة" بعد اتهام زعماء العالم بشن "ابتزاز نووي" على بلاده. خلال الأيام الأخيرة، عادت الترسانة النووية الروسية إلى الواجهة، مع تهديد القادة الروس باللجوء إليها تلميحا وتصريحا، ردا على ما يقولون إنه تهديد غربي لبلادهم في خضم الحرب المستعرة في أوكرانيا.وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الغرب من امتلاكه "أسلحة دمار مختلفة" بعد اتهام زعماء العالم بشن "ابتزاز نووي" على بلاده.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا بالفعل، والدمار الذي يمكن أن تحدثه، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز":

كم عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا؟

جاء في المقال:

* وفقا لاتحاد العلماء الأميركيين، تمتلك روسيا مخزونا إجماليا للرؤوس الحربية النووية يبلغ 5977، وهو الأكبر في العالم.

* في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة 5428 رأسا نوويا بينما تمتلك فرنسا 290 رأسا نوويا، بينما تمتلك المملكة المتحدة 225 فقط.

* نحو 90 % من جميع الرؤوس الحربية النووية مملوكة لروسيا والولايات المتحدة.

* تقول نشرة علماء الذرة إن الترسانة الروسية تضم 4447 رأسا حربيا، منها 1588 منتشرة على صواريخ باليستية وقواعد قاذفات ثقيلة.

* هناك ما يقرب من 977 رأسا حربيا استراتيجيا إضافيا، إلى جانب 1912 رأسا حربيا غير إستراتيجي محتفظ بها في الاحتياط.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن العدد الدقيق للرؤوس الحربية والأسلحة غير معروف بسبب السرية المحيطة بالاستراتيجيات والمخاوف الأمنية.

ما هي القدرات التدميرية للأسلحة النووية الروسية؟



* الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مثل (ICBMs) لديها القدرة على الوصول وتدمير المدن العالمية الكبرى مثل لندن أو واشنطن، كما ورد في التقرير.

* يمكن أن تصل الصواريخ البالستية العابرة للقارات إلى سرعة قصوى بعد حوالى 10 دقائق من الإطلاق، مما قد يعني أن إطلاق صاروخ واحد من روسيا يصل إلى المملكة المتحدة في غضون 20 دقيقة فقط.

* تعتمد قدرة الأسلحة النووية على التدمير على عدة عوامل منها: البيئة المحيطة بالانفجار وحجم الرأس الحربي وغيرها.ولتوضيح الصورة، عندما ينفجر سلاح نووي بزنة 100 كيلوطن (وحدة قياس الطاقة الناجمة عن الانفجار) فإن الدائرة التي تصل إلى مسافة 1.8 تدمر بشكل كامل، بينما المنطقة التي تقع على بعد 8 كيلومترا تدمر جزئيا، بحسب تقارير أخرى.

ومن المعروف أن السلاح النووي يؤدي إلى انفجار كرة لهب تحرق الشجر والبشر والحجر، ويخلّف إشعاعا يضرب أجساد البشر في مقتل، خاصة إن كانوا في منطقة قريبة.

وتابع المقال: "السلاح النووي الذي استخدم في ضرب هيروشيما في اليابان إبان الحرب العالمية الثانية، كان يزن 15 كيلوطن فقط، وأدت إلى مقتل 140 ألف إنسان، وهذا يعني أن الأسلحة النووية الجديدة قادرة على إحداث دمار يصل إلى عشرات الأضعاف مما حدث في هيروشيما".

وبحسب "سكاي نيوز عربية": وفي ذلك الوقت، قال خبير الدفاع الجنرال ريتشارد بارونز لشبكة "سكاي نيوز": "لقد رفع الرئيس بوتن المخاطر. لقد بدأ يلمح إلى أسلحة نووية على مستوى عالمي (...) هذا يعني نوع المعدات كصاروخ باليستي عابر للقارات - وهذا يعني أنه يمتد من روسيا إلى الولايات المتحدة ومن الواضح أنه يصل إلى أوروبا".



وأضاف بارونز: "يبلغ إنتاج الرأس الحربي الموجود في مقدمته ما بين 300 و800 كيلوطن من مكافئ مادة تي إن تي، لافتا إلى:



* 300 كيلو طن تكفي لتدمير واشنطن أو لندن أو باريس.

* يمكن إطلاق قذيفة نووية يبلغ إنتاجها حوالى كيلوطن واحد، أي ألف طن من مكافئ مادة تي إن تي.

ما هو الإجراء المتوقع لروسيا لإطلاق سلاح نووي؟



وبحسب "سكاي نيوز":

* يجب على الرئيس الروسي أو وزير الدفاع أو رئيس الأركان العامة إعطاء الإذن من خلال ما يسمى حقيبة Cheget النووية.

* تسمح العقيدة النووية الروسية باستخدام ما يعرف بالسلاح النووي التكتيكي - انفجار نووي محدود - ليتم نشره في صراع تقليدي لجعل العدو يتراجع.

* يمكن للأسلحة النووية الاستراتيجية أن تصيب أهدافًا أبعد من ذلك بكثير ، مثل الولايات المتحدة.