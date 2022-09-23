جمهورية القرم: اليوم هو بداية رسم ملامح جديدة لجنوب روسيا

قال غيورغي مورادوف نائب رئيس حكومة جمهورية القرم، إن الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، سيضع البداية لعملية كبيرة لتشكيل ملامح جديدة لجنوب روسيا



وأشار مورادوف إلى أن الاستفتاء حول انضمام جمهوريتي دونباس والمناطق المحررة من أوكرانيا إلى روسيا، سيستمر على مدى 5 أيام أي حتى 27 أيلول الجاري.

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وأضاف: "هذه ليست سوى بداية لعملية كبيرة ومعقدة، يتم خلالها تشكيل حدود الحدود الجنوبية لروسيا. بالنسبة لسكان نوفوروسيا، هذا يعني عودتهم إلى مجالهم الحضاري الأصلي، ويعني كذلك الحصول على نوعية حياة جديدة مختلفة ومستوى أمان مختلف".



ووفقا له، ترتبط الأراضي المذكورة أعلاه، بشكل تقليدي بشبه جزيرة القرم، والتي كانت ذات يوم ضمن مقاطعة توريدا الروسية ومنطقة نوفوروسيا. وأكد أن هذه المناطق وقفت الآن على طريق التوحيد مع الوطن التاريخي الأم.



وقال: "لا يوجد أي شك في أن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، سيؤيدون الانضمام إلى روسيا. تدل على ذلك استطلاعات الرأي الكثيرة حول ذلك".

(روسيا اليوم)