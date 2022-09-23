Advertisement

عربي-دولي

جمهورية القرم: اليوم هو بداية رسم ملامح جديدة لجنوب روسيا

Lebanon 24
23-09-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-993541-637995538281899061.jpg
Doc-P-993541-637995538281899061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال غيورغي مورادوف نائب رئيس حكومة جمهورية القرم، إن الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، سيضع البداية لعملية كبيرة  لتشكيل ملامح جديدة لجنوب روسيا

وأشار مورادوف إلى أن الاستفتاء حول انضمام جمهوريتي دونباس والمناطق المحررة من أوكرانيا إلى روسيا، سيستمر على مدى 5 أيام أي حتى 27 أيلول الجاري.
Advertisement
 
وأضاف: "هذه ليست سوى بداية لعملية كبيرة ومعقدة، يتم خلالها تشكيل حدود الحدود الجنوبية لروسيا. بالنسبة لسكان نوفوروسيا، هذا يعني عودتهم إلى مجالهم الحضاري الأصلي، ويعني كذلك الحصول على نوعية حياة جديدة مختلفة ومستوى أمان مختلف".

ووفقا له، ترتبط الأراضي المذكورة أعلاه، بشكل تقليدي بشبه جزيرة القرم، والتي كانت ذات يوم ضمن مقاطعة توريدا الروسية ومنطقة نوفوروسيا. وأكد أن هذه المناطق وقفت الآن على طريق التوحيد مع الوطن التاريخي الأم.

وقال: "لا يوجد أي شك في أن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، سيؤيدون الانضمام إلى روسيا. تدل على ذلك استطلاعات الرأي الكثيرة حول ذلك".
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:53 | 2022-09-23
17:44 | 2022-09-23
17:30 | 2022-09-23
17:00 | 2022-09-23
16:59 | 2022-09-23
16:30 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website