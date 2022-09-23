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عربي-دولي

تركيا ترسل 3 آلاف شرطي إلى قطر... ما السبب؟

Lebanon 24
23-09-2022 | 14:30
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قال مصدر في وزارة الداخلية التركية، إن أنقرة سترسل أكثر من 3 آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وأوضح المصدر التركي "خلال البطولة، سيتلقى أفراد الشرطة التركية الأوامر فقط من قادتهم الأتراك الذين يخدمون بشكل مؤقت في قطر... ولن يكون بمقدور الجانب القطري أن يعطي أوامر مباشرة للشرطة التركية" وفقا لوكالة "رويترز".
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وأضاف "جميع نفقات القوة التي سيتم نشرها... ستتحملها دولة قطر".
 
ولم يحدد المصدر من سيكون على رأس عملية الإشراف على العملية الأمنية التركية، التي ستغطي الملاعب الثمانية التي ستقام عليها المباريات، والفنادق التي ستقيم بها الفرق الوطنية المشاركة في البطولة وعددها 32.
وبموجب بروتوكول موقّع بين البلدين ونُشر في الجريدة الرسمية التركية، ستنشر أنقرة 3 آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب ومئة من شرطة العمليات الخاصة في قطر، إلى جانب 50 متخصصا في القنابل و80 من الكلاب البوليسية والكلاب المدربة للاستخدام في مكافحة الشغب.
كما تنص الاتفاقية على قيام تركيا بإرسال مسؤولين كبار لقيادة فرق الشرطة و"عدد من الأفراد من أجل التنسيق"، فضلا عن "منسق عام" واحد.
 
(سبوتنيك) 
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