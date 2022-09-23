هل يشارك رئيس أوكرانيا بقمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ؟

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كشف مصدر دبلوماسي مصري مطلع أنه تم توجيه دعوة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل أيام، للمشاركة في مؤتمر المناخ العالمي للأمم المتحدة (كوب 27) المقرر عقده في مصر تشرين الثاني المقبل، بمدينة شرم الشيخ.وقال المصدر في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه تم توجيه دعوة للرئيس فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في مؤتمر قمة (كوب 27)ـ، ولم نتلق ردا من الرئاسة الأوكرانية حتى الآن حول مشاركة الرئيس وطبيعتها.لكن المصدر نبه في هذا الصدد، أنه من المتوقع مشاركة وزير حماية البيئة والموارد الطبيعية الأوكراني راشن ستريلدز، وسيكون مستوى مشاركة وفد أوكرانيا وفقا لتطورات الأوضاع في البلاد، فلها الأولوية في الوقت الراهن.