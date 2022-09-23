بايدن يتعهّد بردّ سريع وحازم في حال ضمّ روسيا أراضي أوكرانية

تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أن "الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضد روسيا إذا ضمّت أراضي أوكرانية".

واعتبر بايدن الذي سبق أن اتخذ عدة عقوبات اقتصادية ومالية ضد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الاستفتاءات الروسية صورية وذريعة كاذبة لمحاولة ضمّ أجزاء من أوكرانيا بالقوة".

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