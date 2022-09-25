بينهما مسؤول مؤيد لموسكو.. قتيلان بقصف أوكراني على فندق (فيديو)

اتهمت السلطات الموالية لروسيا في جنوب أوكرانيا قوات كييف بإطلاق صاروخ الأحد على فندق في مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية، ما تسبب بسقوط قتيلين أحدهما نائب سابق.



وأعلنت الإدارة المحلية التي شكلتها روسيا في بيان: "اليوم قرابة الساعة 5:30 (2:30 بتوقيت غرينيتش)، أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية صاروخا على فندق بلاي هوتيل باي ريباس في خيرسون".

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A hotel in Kherson was hit by a Ukrainian missile strike, former member of the Ukrainian parliament Alexei Zhuravko has been killed, another death is also being reported, RT war correspondent Murad Gazdiev & his team were also at the hotel but survived pic.twitter.com/480oHaeBTf — Russians With Attitude (@RWApodcast) September 25, 2022

وتابع البيان: "بحسب المعلومات الأولية، قتل شخصان في هذا العمل الإرهابي"، مضيفا أن "عناصر الإسعاف يواصلون البحث عن ضحايا بين الأنقاض".



وقال المسؤول في الإدارة المحلية الروسية كيريل ستريموسوف إن أحد القتيلين هو النائب الأوكراني السابق المؤيد لروسيا أوليكسي جورافكو، وفقما نقلت "فرانس برس".

وأوضحت السلطات الموالية لروسيا أن الفندق كان يستضيف أيضا صحفيين من وسائل إعلام روسية عند إصابته بالصاروخ.



ونشرت شبكة "آر تي" التلفزيونية الروسية الرسمية صورا ذكرت أنها تظهر أحد مصوريها لدى انتشاله من الحطام.