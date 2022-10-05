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عربي-دولي

المهر قدره 100 بقرة.. نجل زعيم إفريقي يعرض الزواج على رئيسة وزراء إيطاليا! (صورة)

Lebanon 24
05-10-2022 | 03:00
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تسببت تغريدة كتبها نجل الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، بجدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عندما عرض على رئيسة وزراء إيطاليا القادمة جورجيا ميلوني الزواج.

 

وفي 2 تشرين الأول الجاري، كتب نجل الرئيس الأوغندي تغريدة على حسابه الموثق بـ"تويتر" يعرض فيها، ما بدا أنه مهر قدره 100 بقرة للزواج من ميلوني.

 

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وأعاد نحو 850 شخصا هذه التغريدة، وكان المعلقون عليها من شتى أنحاء العالم، وكانت ردود فعلهم إزاءها متباينة.

 

ولكن تغريدة أخرى لنجل الرئيس الأوغندي لم تلق اهتماما فحسب، بل أدت إلى عزله من قيادة قوات المشاة، وذلك بعدما هدد فيها باجتياح عاصمة كينيا المجاورة والسيطرة عليها، دون أن يكون هناك أي داع لهذا التهديد.

 

 

ويتمتع الرئيس الكيني وليام روتو، الذي تولى السلطة في أيلول الماضي، بعلاقة صداقة مع موسيفيني، ووصفه بـ"أب المنطقة" خلال حفل تنصيبه.

 

ومع ذلك، أثارت التغريدة قلق الكينيين وقال وزير خارجيتهم إنه عقد اجتماعا مع السفير الأوغندي.

 

وذكرت وكالات الأنباء ليل الثلاثاء الأربعاء أن يوري موسيفيني عزل ابنه موهوزي كاينيروغابا المقلب بـ"الجنرال المغرد" عن قيادة قوات المشاة، علما بأنه يحمل رتبة فريق.

(سكاي نيوز)

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