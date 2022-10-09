طالبت إيرانيات يتحدين رئيسي خلال زيارته جامعتهن.. "اغرب عن وجهنا" (فيديو)

كتبت "العربية":

أظهرت مقاطع فيديو التقطت من أنحاء مختلفة من البلاد التحاق عدد من المدن بالتظاهرات المناوئة للنظام الإيراني مع استمرار الطلاب بتحركاتهم داخل وخارج جامعاتهم، وذلك مع دخول أحدث موجة احتجاجات عامة أسبوعها الرابع في إيران.

وفي التحركات الاحتجاجية التي أخذت أكثر من شكل، تعرضت شبكة خبر التلفزيونية الإيرانية للقرصنة للحظات تم خلالها بث صورة المرشد تحترق بجانب شعار يدعو للالتحاق بالاحتجاجات بالإضافة إلى عبارة "دماءُ شبابنا تسفك بيدك".

وواصل أصحاب المتاجر وباعة الأسواق في عدد من المدن الكردية الإيرانية الإضراب، أمس السبت، دعمًا لانتفاضة الشعب الإيراني.

"دماءُ شبابنا تسفك بيدك"

وانطلقت مظاهرات في طهران ورشت وكرج ومشهد وعبادان وشاهين شهر وأراك. كما تظاهر طلاب الجامعات في العاصمة الإيرانية.

وبحسب مقاطع الفيديو، فقد أغلق أصحاب المتاجر والباعة محلاتهم في مدن سنندج ومريوان وبوكان وسقز.

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كما انضمت سنندج عاصمة كردستان إيران ومدينة سقز بكردستان إيران إلى الإضراب العام المتواصل للأسبوع الرابع، يأتي ذلك في وقت تحدثت مصادر إيرانية عن إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين بمدينتي سنندج وسقز، ما أدى إلى مقتل شخصين.

واندلعت احتجاجات في مدينة شيراز مركز محافظة فارس في إيران، كما أقدم المتظاهرون على إشعال النيران في الطرق الرئيسية.

"اغرب عن وجهنا"

وقال ناشطون إن طالبات في طهران رددن "اغرب عن وجهنا" خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحرم جامعتهن، أمس السبت، وإدانته لاحتجاجات المتظاهرين الغاضبين لوفاة شابة أثناء احتجازها لدى الشرطة.

At the same time Ebrahim Raisi visited Al-Zahra University in Tehran today, students chanted "Raisi get lost" and "Mullahs must get lost!" #مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolutionpic.twitter.com/83IBjgLTk7 — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 8, 2022

ووصف رئيسي المتظاهرين على مقتل مهسا أميني بـ"الذباب" خلال قصيدة قرأها في جامعة الزهراء بطهران.

ودعا رئيسي طلبة وأساتذة الجامعات إلى التصدي للمحتجين الذين سماهم أعداء إيران، وإفشال مخططاتهم في تحقيق أهدافهم الشريرة داخل الجامعات.

ونشر حساب "تصوير 1500" على تويتر مقطعا مصورا قال إنه لطالبات يهتفن "اغرب عن وجهنا يا رئيسي" و"اغربوا عن وجهنا يا ملالي" بينما كان الرئيس يزور حرم جامعتهن.

(العربية)