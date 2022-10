وفاة أحد أبرز نجوم سلسلة أفلام "هاري بوتر" (صور)

توفي الممثل الاسكتلندي روبي كولترين، الذي اشتهر بدور "هاغريد" في سلسلة أفلام "هاري بوتر" الشهيرة عن عمر ناهز الـ 72 عامًا في اسكتلندا.

Advertisement

وقد أكدت خبر الوفاة مديرة أعمال الراحل بليندا رايتعبر عبر بيان، وصفته فيه بالموهبة الفريدة التي سيتذكرها الناس لعقود كثيرة مقبلة، باعتباره هاغريد في أفلام هاري بوتر، الدور الذي جلب الفرح للأطفال والكبار على حد سواء في جميع أنحاء العالم، كما أشارت إلى أنها ستفتقده كثيراً على المستوى الشخصي بعد أن عملت معه لنحو 40 عاماً. وقد أكدت خبر الوفاة مديرة أعمال الراحل بليندا رايتعبر عبر بيان، وصفته فيه بالموهبة الفريدة التي سيتذكرها الناس لعقود كثيرة مقبلة، باعتباره هاغريد في أفلام هاري بوتر، الدور الذي جلب الفرح للأطفال والكبار على حد سواء في جميع أنحاء العالم، كما أشارت إلى أنها ستفتقده كثيراً على المستوى الشخصي بعد أن عملت معه لنحو 40 عاماً.

ولم تذكر بليندا في بيانها سبب الوفاة أو أي تفاصيل أخرى، لكنها قالت إن "عائلة كولترين تشكر الفريق الطبي في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت على رعايتهم" مطالبة إحترام خصوصية العائلة في هذا الوقت.

وفور انتشار خبر الوفاة ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الممثل الراحل وبأعمالها، وكتب الكثير من زملائه بعض الجمل المؤثرة عنه، كما عبر رواد الانترنت عن حزنهم لخسارة شخصية عرفت بصورة كوميدية قريبة للقلب.

ومن جانبها، نشرت جيه كي رولينغ، مؤلفة "هاري بوتر"، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورتين للممثل الراحل وكتبت مغرّدة : "لن أعرف أي شخص مثل روبي مرة أخرى. لقد كان موهبة رائعة، فريدة من نوعها، أنا ممتنة لمعرفتي به والعمل والضحك معه، أرسل الحب والتعازي لعائلته وأولاده".

ولعب روبي كولترين شخصية هاغريد لمدة 8 أعوام في سلسلة أفلام هاري بوتر، إلى جانب العديد من الأفلام والمسلسلات الأخرى التي كان أشهرها دور البطولة في الدراما البوليسية على قناة آي تي في "كراكر"، إضافة إلى دوره في كل من فيلم James Bond و Goldeneye و The World Is Not Enough.