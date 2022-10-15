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فنون ومشاهير

فنانون حافظوا على نجوميتهم.. رغم تخطيهم 70 عاماً

Lebanon 24
15-10-2022 | 16:00
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الوصول إلى النجاح صعب، لكن الأصعب هو الحفاظ عليه. وهنا، نجح العديد من الفنانين في المحافظة على نجوميتهم، رغم تقدمهم في العمر، والأمثلة كثيرة: 


عادل إمام
نجم الكوميديا الكبير احتفل بعيد ميلاده الـ82، في شهر مايو الماضي، إلا أن غيابه عن الظهور العلني خلال عام 2022، أثار قلق وسائل الإعلام والجمهور.
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وحافظ عادل إمام على نجوميته لما يقرب من 60 عاماً، ويبقى ضمن نجوم الصف الأول في السينما والتلفزيون حتى الآن.

محمد عبده
احتفل المطرب السعودي الكبير محمد عبده بعيد ميلاده الـ73، في شهر يونيو الماضي. ويحافظ محمد عبده على نجوميته، وتحظى حفلاته الغنائية بإقبال جماهيري كبير، وتنفد تذاكرها فور طرحها.


يسرا
العمر مجرد رقم بالنسبة للنجمة يسرا، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ68، في شهر مارس المقبل، إلا أنها الممثلة الأكثر حيوية وشباباً على الشاشة.
وتوجد يسرا في صدارة نجمات الدراما التلفزيونية بالعالم العربي، وتحظى مسلسلاتها كل عام بنسب مشاهدة عالية.

 
سيلفستر ستالون
بطل أفلام الأكشن الأميركية، المفتول العضلات، احتفل بعيد ميلاده الـ76، في شهر يوليو الماضي، إلا أن أفلامه لاتزال تجذب الجمهور، ولم تهتز نجوميته يوماً.
انتهى سيلفستر ستالون، مؤخراً، من تصوير دوره في 3 أفلام، من المنتظر طرحها خلال عام 2023، أبرزها الجزء الرابع من فيلم "The Expendables".

 
أرنولد شوارزنيجر
نجم أفلام الأكشن ورياضة كمال الأجسام أتم عامه الـ75، في شهر يوليو الماضي، إلا أنه يحافظ على رونقه وتألقه في هوليوود.
انتهى شوارزنيجر، مؤخراً، من تصوير فيلمين ومسلسل، إلى جانب ارتباطه بفيلم "The Legend of Conan"، الذي يلعب دور البطولة فيه.

 
ميريل ستريب
النجمة الأميركية تبدو أصغر من عمرها الحقيقي، إلا أنها احتفلت بعامها الـ73، في شهر يونيو الماضي.
وتبقى ميريل ستريب على القمة، حتى إنها ترشحت لجائزة الأوسكار 5 مرات، خلال آخر 10 سنوات، وحصلت على الجائزة في 2012.

 
المصدر: زهرة
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