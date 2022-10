الموركس دور "انهض يا لبنان" كرم نجوم الغناء والتمثيل

أقامت لجنة "الموركس دور"، برعاية وزارات السياحة والإعلام والثقافة، احتفالها السنوي الأضخم عربياً وفي الشرق الاوسط، بدورته الواحدة والعشرين تحت شعار "Rise Up Lebanon - انهض يا لبنان"، وذلك في "صالة السفراء" في كازينو لبنان، في حضور الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال: الاعلام زياد المكاري، السياحة وليد نصار، ورئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو شوقي ياسين ممثلا وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، وحشد كبير من الوجوه الفنية والاعلامية والاجتماعية اللبنانية والعربية والعالمية.

قدمت الاحتفال الاعلامية أنابيلا هلال الذي نقلته مباشرةً قناتي "إم.تي.في." و"وان تي.في."، وشملت التكريم أسماء لبنانية وعربية وعالمية عدة، نجحت في اثبات وجودها وتميّزها على الساحة الغنائية والتمثيلية من شهر حزيران 2021 ولغاية حزيران 2022.



وألقى رئيس لجنة جوائز "الموركس دور" الدكتور فادي الحلو كلمة في بداية الاحتفال قال فيها: "في خضمِّ الأزمات الخطيرة التي يمرّ بها لبنان على المستويات الإقتصادية والسياسية والمصيرية كافة، وفي ظل التدهور الخطير واليأس والإحباط والألم الذي نعيشه، كان لا بدّ من انتفاضة على هذا الواقع المرير ومواجهة هذه المرحلة المصيرية بحفل خاص لجوائز الموركس، دور يبعث الأمل في نفوس اللبنانيين ويعيد لهم الثقة بوطنهم العزيز".

وأضاف رئيس لجنة جوائز "الموركس دور" الدكتور زاهي الحلو: "في السنة الماضية كان شعارنا "الأمل رغم الألم"، وكان تحية لبيروت أيقونة الصمود، أما هذه السنة فشعارنا هو "Rise Up Lebanon - انهض يا لبنان"، وفيه دعوة واضحة لنقوم بلبنان من كبوته وننظر بإيجابية للمستقبل ونحاول جميعاً التكاتف لعودة بلاد الأرز إلى الإزدهار والنمو، وهو دعوة لإبراز الوجه الحقيقي لوطننا، وجه الجمال والثقافة والفن والإبداع".

وشكر "محطة إم.تي.في. المتميزة التي تعطي أجمل صورة عن لبنان، ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ ميشال المرّ، والسيدة بيتي مكرزل والمنتجة المنفذة رنده أبيض والمخرج باسم كريستو، وكل فريق عمل المحطة. وكذلك نشكر فندق "Le Royal" على استضافته للفنانين المكرمين وشركة "مصر للطيران". وتحية تقدير لأمينة سرّ الموركس دور إلسي بدّور وشركتها "Sky-High"؛ وما كان هذا الحدث ليكتمل لولا جهود كلّ من: MFG Consulting وشركة Coral و MasterGroupو Joe Saadو Blue Soundو"اذاعة صوت كل لبنان" واستوديو شارل شلالا و Imaster Digitalوتينا خلبرجي وMario Mitri وClear Trim وندوى الأعور وMaison Lesley.

وأنهى الدكتور فادي الحلو: "مهما طال الشتاء فإن الربيع آتٍ، ومهما اشتدت الرياح والعواصف فإن الهدوء عائدٌ، ومهما طال الليل فإن الشمس ستشرق من جديد، لذا تفاءلوا بالخير تجدوه. انهض يا لبنان!".

أما جوائز "الموركس دور" لهذا العام فكانت:

1. الجوائز الغنائية:

كارول سماحة: نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية "فوضى"

ملحم زين: نجم الغناء اللبناني للعام

2. الجوائز الدرامية:

للموت 2" أفضل مسلسل لبناني للعام

بطلوع الروح" أفضل مسلسل عربي للعام

ماغي بو غصن: أفضل ممثلة لبنانية للعام عن "للموت 2"

بديع أبو شقرا: أفضل ممثل لبناني عن "للموت 2 - البريئة - خرزة زرقا - 8 أيام"

سيرين عبد النور: جائزة لجنة التحكيم عن التميّز بـ"دور العمر"

تقلا شمعون: موركس الإبداع في التمثيل عن "عروس بيروت" و"الزيارة"

منة شلبي: أفضل ممثلة عربية عن "بطلوع الروح"

محمد الأحمد: أفضل ممثل عربي عن "للموت 2- عروس بيروت 3"

نوال كامل: أفضل ممثلة لبنانية دور مساند عن "للموت 2 - دور العمر"

وسام صليبا: أفضل ممثل لبناني دور مساند عن "رقصة مطر"

ايلي سمعان: أفضل مخرج درامي عن "شتي يا بيروت"

نادين جابر: أفضل سيناريو عن "للموت 2"

3. الجوائز التكريمية:

فرقة ميّاس: Rise Up Lebanon for the Dance Category

عازف التشيللو الكرواتي HAUSER: Special Award for an International Musician

الممثلة التركية Eda Ece: Outstanding Turkish Actress for the year

رونزا: موركس تكريمي لمطربة لبنانية مسرحية عن مجمل مسيرتها

غبريال يمين: موركس تكريمي لممثل لبناني عن مجمل مسيرته

لطيفة: موركس تكريمي لنجمة غناء عربية

الهام شاهين: موركس تكريمي عن مجمل مسيرتها وتميّزها عن دورها بـ "بطلوع الروح"



4. الجوائز الخاصة:

محمد رمضان: النجم العربي الجماهيري

جو أشقر: Entertainment & Nightlife Entrepreneur

الغزالة رايقة: الأغنية الضاربة للعام

صاروا ميّة: موركس خاص لبرنامج تلفزيوني متميّز



وكان لفتة تكريمة لجميع النجوم الذين غادرونا خلال العام، ومنهم الراحل جورج الراسي، أما الفنان إحسان المنذر، عضو لجنة التحكيم الموسيقية في "الموركس دور" فقدمت له الفنانة كارلا شمعون عدداً من الأغنيات التي لحنها منها "كلمات" و"" و"".

وكانت لفتة مميزة من أعضاء لجنة التحكيم الموسيقية، تقديم أغنية بعنوان "أمواج البحر" من كلمات وألحان جوزيف خليفة وتوزيع شارل شلالا وغناء فاديا طنب الحاج ونادر خوري.