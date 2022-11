نجوم ابتعدوا عن عالم الشهرة.. والتحقوا بوظائف عادية

Advertisement

بينما هناك من يحلمون بالشهرة، والوصول إلى العالمية، ويرغبون بالبقاء في ذلك الطريق حتى نهاية العمر، هناك من يكتشفون أن حياة الشهرة لا تناسبهم فيخرجون منها سريعاً، ويذهبون للبحث عن ذواتهم في طريقٍ أكثر هدوءاً، وبعيداً عن الشهرة وفي وظائف عادية، وفي هذا التقرير سنرصد عدداً منهم.ويلا فوردبعد القيام بجولة مع فرقة البوب الأميركية الشهيرة "Backstreet Boys"، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اختارت ويلا الابتعاد عن ذلك العالم، والعمل كمصممة داخلية، إذ لم تنجح أغنية "أريد أن أكون سيئاً"، التي قدمتها عام 2001، ووصلت إلى المركز الـ22 على "بيلبورد هوت"، في إقناعها بالبقاء في عالم البوب.اكتشفت فورد شغفها بالتصميم الداخلي، عندما انتقلت إلى منزل جديد بعد طلاقها، وبدأت في مساعدة الأصدقاء في تصميم منازلهم، وعن ذلك قالت: "إنه أمر مثير حقاً أن تكون قادراً على القول أنا لست مجرد مغنية بوب، أنا صاحبة عمل ورائدة أعمال، أنا فخورة حقاً بذلك".كيفن جوناسبينما كان "الإخوة جوناس" في فترة توقف، غامر كيفن في التكنولوجيا، من خلال تطبيق مطعم يسمى "Yood"، تم إطلاقه عام 2014، وقد سمح للمستخدمين بالبحث عن المطاعم المحلية، حسب نوع المطبخ.ولم تدم مسيرة كيفن المهنية في ريادة الأعمال طويلاً حيث انتهى التطبيق ولم يعد موجوداً، وتم لم شمل الإخوة "جوناس" عام 2019، بألبوم جديد بعنوان "بداية السعادة"، و"رحلة السعادة تبدأ"، واستمروا في صنع الموسيقى معاً.جينيفر ستونالممثلة التي لعبت دور "هاربر" في برنامج "Wizards of Waverly Place"، أصبحت الآن ممرضة في غرفة الطوارئ.وقبل ظهورها الأول على قناة ديزني، ظهرت ستون في حلقات: "House"، و"Without a Trace"، وواصلت التمثيل في عدة أفلام تلفزيونية، لكنها بعد ذلك انتقلت لتعمل كممرضة، حيث تعمل الآن في غرفة الطوارئ بمركز بروفيدنس سانت جوزيف الطبي في بوربانك، كاليفورنيا.وذات مرة، أقرت ستون أن عملها الشخصي كممثلة كان مفيداً كممرضة طبية، حيث قالت: "في التمريض، تصادف العديد من الأنواع المختلفة من الأشخاص، وقد لا أعرف ما الذي يمرون به لأنني شخصياً لم أجربه، لكن يمكنني فقط أن أتخيل وأستمع وأتعاطف.. لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من القيام بذلك بشكل فعال دون أن أكون ممثلة".كاي باناباكرلعبت كاي دور البطولة في فيلم "Summerland"، وأفلام قناة ديزني، مثل "Read It and Weep"، وغالباً ظهرت جنباً إلى جنب مع أختها دانييل في برامج وأفلام قناة ديزني.درست كاي التاريخ في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وأكملت برنامجاً لعلم الحيوان لمدة 18 شهراً في كلية "سانتا في"، وتعمل حالياً كحارسة حيوانات في عالم ديزني.وقالت كاي باناباكر إنها أصيبت بخيبة أمل من التمثيل، بعد أن أخبرها أحد المنتجين بأنها بحاجة إلى إنقاص الوزن لتنجح.