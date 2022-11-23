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فنون ومشاهير

شاهد كيف أصبح الطفل الصغير عثمان بطل مسلسل "على مر الزمان" (صورة)

Lebanon 24
23-11-2022 | 02:00
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فاجأ الطفل عثمان بطل ونجم المسلسل التركي الشهير الذي عرض منذ سنوات، "على مر الزمان"، جميع المتابعين، وذلك بعد ظهوره وقد كبر.
في التفاصيل، تصدّر النجم التركي الشهير أمير بركه زينجدي وسائل التواصل الاجتماعي من جديد بعد غيابه لسنوات طويلة، وذلك بعد الظهور الأخير له في المسلسل التركي "على مرّ الزمان" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
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وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجم التركي الشهير أمير بركه زينجدي الذي قدم شخصية الطفل عثمان قبل سنوات في مسلسل على مر الزمان وحقق من خلالها شهرة واسعة.

ولاحظ الجمهور التغيير الكبير في شكل النجم التركي وذلك بعد أن اشتهر في مرحلة الطفولة وخاصة بعمر الأربع سنوات.
 
 

على مر الزمان (بالتركية: Öyle Bir Geçer Zaman ki)‏، مسلسل تلفزيوني درامي تركي من إنتاج العام 2010، من بطولة أركان بتككيا وعائشة بينجول، من تأليف جوشكون إرماك وإخراج زينب جوناي تان، وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الملحن إركان كوراي.

تدور الأحداث حول قصة حقيقية في سنة 1967 حيث الاضطرابات السياسية بتركيا ووقوع العديد من الأحداث التي أثرت كثيرا على تركيا. يعمل علي اكارسو كقبطان ويسافر كثيراً لفترات طويلة بعيدا عن زوجته وأولاده، وهناك بالغربة يتعرف على سيدة تدعى كارولين يقع في حبها وتحاول السيطرة عليه وتطلب منه أن يتخلى عن زوجته جميلة وأولاده، ويبدأ الصراع الداخلي بين حب علي لزوجته وأولاده وعشقه لكارولين.
المصدر: البوابة
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