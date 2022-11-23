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فنون ومشاهير

ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد يتخفيان في لقاء رومانسي (صورة)

Lebanon 24
23-11-2022 | 11:00
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استمتع الممثل الهوليوودي ليوناردو دي كابريو بموعد عشاء هادئ مع عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد أثناء خروجهما من مطعم "سيبرياني" الشهير في مدينة نيويورك مساء الأحد، حيث رصدت عدسات الكاميرات، النجم الحائز على جائزة الأوسكار، البالغ من العمر (٤٨ عامًا) وهو يرتدي قبعة سوداء وسترة سوداء مبطنة وسروال جينز وذلك لدى خروجه من المطعم بشكل منفصل عن نجمة غلاف مجلة فوغ جيجي (٢٧ عامًا).
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أما جيجي حديد فقد ارتدت بلوزة سوداء، ونسقت معها سروال فضفاض وسترة جلدية سوداء، بينما كانت تحاول إخفاء وجهها بوشاح أزرق.
وكانت المعلومات قد ترددت في وقت سابق أن ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد كانا في فترة تعارف.
 وكان ليوناردو دي كابريو قد انفصل عن حبيبته عارضة الازياء الشهيرة كاميلا مورون بعد علاقة دامت اربع سنوات قبل أشهر قليلة ما شكّل صدمة لمحبيهما.
 
 
المصدر: بصراحة
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