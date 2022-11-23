طفلا ميغان ماركل والأمير هاري.. هل يظهران في "الوثائقي" على "نتفليكس"؟

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رغم أن الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، يتحدثان عن طفليهما: "أرتشي، وليليبيت" كثيراً في المقابلات، فإنهما نادراً ما يشاركان صورهما أو يظهرانهما للإعلام، وذلك بهدف حماية خصوصيتهما.ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن الطفلين ربما يظهران في سلسلة وثائقية جديدة لوالديهما على منصة نتفليكس، من المقرر إطلاقها أوائل ديسمبر المُقبل، وتحديداً في الثامن منه، كما من المقرر أن يروي هذا المشروع الجديد للزوجين "قصة حبهما". ولم يتضح ما إذا كان الطفلان سيظهران في السلسلة، بالفعل، وأمام الكاميرا أم لا، إلا أنه من المؤكد أن البرنامج سيعرض لقطات لهما وصوراً جديدة.وفي حين يُعتقد أن العنوان الأولي لهذه السلسلة سيكون "الفصول"، لكن لم يتم الكشف عن العنوان النهائي بعد.وعندما سُئلت ميغان عن هذه السلسلة الوثائقية، خلال إحدى مقابلاتها الصحافية، الشهر الماضي، قالت: "من الجيد أن تكون قادراً على الوثوق بشخص ما، مخرج متمرس أعجبت بعمله منذ فترة طويلة، حتى لو كان هذا يعني أن طريقته ليست الطريقة التي نرغب في أن تُقال قصتنا من خلالها، لكن هذا ليس سبب إخبارنا بها. نحن وثقنا بشخص آخر لرواية قصتنا، وهذا يعني أنها ستمر من خلال عدساته".ويقوم الزوجان بتربية طفليهما في مونتيسيتو، على بعد ساعتين شمال لوس أنجلوس، وأوضحت ميغان أنها هي وهاري اختارا مواصلة العمل من المنزل، من أجل البقاء إلى جانب الطفلين، حيث يتيح لهما ذلك قضاء وقت ممتع في هذه اللحظة المميزة حقًا من حياتهما.