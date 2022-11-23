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فنون ومشاهير

اعلامية شهيرة تعلن تبرعها بالأعضاء بعد وفاتها

Lebanon 24
23-11-2022 | 08:00
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أعلنت الإعلامية المصرية منى عبد الغني عن التبرع بأعضائها بعد الوفاة، لافتة إلى أنها كانت تبحث عن أي وسيلة تسهل رغبتها في التبرع بالأعضاء، وتساءلت وقتها عن الشهر العقاري أو الجهات المختصة، مؤكدة أن هذه الوصية تسهل الأمر على من يرغب في التبرع بأعضائه.
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وأضافت عبر برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا": "لابد من توضيح الشخص المتبرع أن من ضمن وصيته التبرع بالأعضاء.. وأنا قلت على الهواء هتبرع بالأعضاء بعد الوفاة لمساعدة الناس".
 
ومن جانبها، أوضحت الإعلامية هبة الأباصيري، خلال البرنامج ذاته، أن وزارة الصحة والسكان المصرية ستوفر نموذج وصية التبرع بالأعضاء في منطقة العلاج الحر بمديريات الصحة بجميع المحافظات، وأي مواطن يمكنه توقيع هذا النموذج دون الذهاب للشهر العقاري، لافتة إلى أن دار الإفتاء أكدت دعمها لقرار التبرع.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن أول نموذج للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة صادر عنها رسميا، حيث تقوم الوزارة بتوثيقها وتسليم المتبرع كارنيه التبرع ساري العمل في أي مستشفى.

وقبل أيام أعلن الإعلامي المصري جابر القرموطي على الهواء مباشرة موافقته على التبرع بأعضائه بعد الوفاة هو وبعض زملائه من فريق عمل برنامجه.

المصدر: العربية
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