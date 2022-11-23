لمن قالت نادين نجيم "بلي تسترن"؟

هلىء مزبوط زعلت انه خسرت المانيا (بلي تسترن) بس لو ربحوا كنت رح اعمل احتفالية كبيرة على شرفهم وعشا ما بيفهم يصطفلوا 🤣🤣🤣 هني الخسرانين 😏 وعلى كل الاحوال ما خسرنا شي في صالون زهرة الليلة حلقتين منغير جوً ومنضحك وبلا هم ونكد الفوتبول 😌 بلا فيفا و بلا نيفا @ShahidVOD
— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) November 23, 2022
هلىء مزبوط زعلت انه خسرت المانيا (بلي تسترن) بس لو ربحوا كنت رح اعمل احتفالية كبيرة على شرفهم وعشا ما بيفهم يصطفلوا 🤣🤣🤣 هني الخسرانين 😏 وعلى كل الاحوال ما خسرنا شي في صالون زهرة الليلة حلقتين منغير جوً ومنضحك وبلا هم ونكد الفوتبول 😌 بلا فيفا و بلا نيفا @ShahidVOD