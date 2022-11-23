لمن قالت نادين نجيم "بلي تسترن"؟

علّقت الممثلة نادين نسيب نجيم على خسارة المنتخب الألمانيّ أمام اليابان، وكتبت عبر حسابها على "تويتر":



"هلق مزبوط زعلت انه خسرت المانيا (بلي تسترن) بس لو ربحوا كنت رح اعمل احتفالية كبيرة على شرفهم وعشا ما بيفهم يصطفلوا هني الخسرانين وعلى كل الاحوال ما خسرنا شي في صالون زهرة الليلة حلقتين منغير جوً ومنضحك وبلا هم ونكد الفوتبول بلا فيفا و بلا نيفا".

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