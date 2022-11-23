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فنون ومشاهير
وفاة الجلاد الصامت في "لعبة العروش"
Lebanon 24
23-11-2022
|
11:27
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توفي عازف الغيتار والمغني وكاتب الأغاني والممثل البريطاني، جون بيتر ويلكنسون، المعروف باسمه المستعار ويلكو جونسون، في 21 تشرين الثاني عن عمر يناهز 75 عاما.
جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، يوم الأربعاء، لفرقة ويلكو جونسون، التي أسسها.
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وجاء في التغريدة: "بقلوب حزينة نعلن وفاة ويلكو جونسون".
كما طلب أعضاء الفرقة من المعجبين عدم إزعاج أقارب الموسيقي الراحل.
وحاز جونسون مكانة بارزة في المملكة المتحدة بعد تأسيس فرقة موسيقى روك الحانات دكتور فيليغود ، والتي استمر فيها من عام 1971 إلى عام 1977.
وفي عام 2011 دخل للمرة الأولى عالم التمثيل، حيث لعب دور الجلاد الصامت إيلين باين في أربع حلقات من فيلم "لعبة العروش".
ولم يتم الإبلاغ عن سبب وفاة الموسيقار، لكن من المعروف أنه قبل 10 سنوات تغلب على سرطان البنكرياس بعد خضوعه لعملية جراحية في مرحلة متقدمة من المرض.
(روسيا اليوم)
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