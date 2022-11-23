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فنون ومشاهير

مليونير "مفلس" يبيع النقانق لسداد ديونه

Lebanon 24
23-11-2022 | 12:15
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لفت مليونير صيني يدعى "تانغ جيان" الأنظار إليه، بعدما قرر بيع النقانق المشوية في كشك متنقل ليتمكن من سداد ديونه.

و اتخذ تانغ هذا القرار بعد إعلان إفلاسه رسميا، وحاجته لسداد نحو 46 مليون يوان ما يعادل 6.4 مليون دولار.
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ويبيع تانغ شطائر النقانق في كشك صغير بمنطقة هانغتشو الصينية، بعد أن كان يملك سلسلة من المطاعم والمنازل وأسطول من السيارات.

واقدم تانغ على بيع جميع أملاكه، لكنه لم يتمكن من سداد كامل ديونه فما كان أمامه إلا أن يبيع النقانق.

وقال في تصريحات صحفية: "كل واحد منا يعيش حياة مليئة بالتحديات ويواجه العديد من الصعوبات.. لكن يجب أن نحارب حتى لا نهزم".

وأضاف أنه غير متأكد متى سيسد ديونه كاملة، لكنه يعتقد أن الأمر ممكن.
 
(فوشيا) 
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