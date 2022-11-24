Advertisement

فنون ومشاهير

فنان لبناني ينتقد أغاني المهرجانات: الفن الراقي يجب أن يبقى

Lebanon 24
24-11-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1013713-638048715171850153.jpg
Doc-P-1013713-638048715171850153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب الفنان وائل جسار عن سعادته لكون يوم ميلاده الذي احتفل به الثلاثاء تزامن مع عيد الاستقلال في لبنان، وجاء أيضاً مع حدث كروي هام وهو فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر، قائلاً: "العيد عيدين وصاروا 3 لما ربحت السعودية".
Advertisement
 
وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، ان هناك نقطة هامة يجب على كل فنان الحرص عليها، وهي احترام فنه، لذلك عليه أن يقدم كلمات وألحان راقية لجمهوره حتى تظل معهم لفترات طويلة.
 
 
وأكد أنه دائما ما يرعي ذلك الأمر خاصة وأنه يقوم يعمل أغاني ليست فقط للوقت الحاضر ولكن بهدف أن تكون للتاريخ وللأجيال القادمة حتى يتسنى لهم سماع أغاني راقية.
وخلال حديثه تطرق جسار إلى مقدمي ما يعرف بأغاني المهرجانات، قائلاً: "إحنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا، مع احترامي لكل اللي بيغنوا أغاني مهرجانات، ربنا يوفقهم وأنا لا أحسد، بالعكس ربنا يوفقهم، لكن إحنا بنتكلم كلمة الحق".
 
 
وقال وائل جسار: "الفن الراقي يجب أن يبقى ولانستهتر به عشان هو اللي هيوصلنا لبر الأمان".
 
وعن استعداداته لاحتفالات ليلة رأس الجديدة والتي قاربت على البدء مع نهاية الشهر القادم ، كشف وائل جساء عن احيائه لحفلين في مصر تزامناً مع هذه الاحتفالات.
المصدر: سيدتي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:15 | 2022-11-24
05:00 | 2022-11-24
03:03 | 2022-11-24
00:53 | 2022-11-24
00:25 | 2022-11-24
23:00 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website