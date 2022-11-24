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فنون ومشاهير

جنيفر لوبيز تشغل بال جمهورها حول العالم بصورة سوداء.. ما القصة؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 05:00
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تحولت صورة الملف الشخصي للفنانة العالمية جنيفر لوبيز على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللون الأسود.

ولاحظ جمهور لوبيز أن صورة ملف تعريف جنيفر على انستغرام قد تحولت إلى اللون الأسود. كما اختفت مشاركاتها القديمة من الحساب، لكن السيرة الذاتية لا تزال تحتوي على رابط لرسالتها على  onthejlo.com.
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وحولت لوبيز أيضاً صورة ملفها الشخصي على تويتر الى اللون سوداء، كما حولت صورة الملف الشخصي لها على تطبيق "تيك توك" و"فيسبوك" أيضًا إلى اللون الأسود.


ويعتقد جمهور لوبيز ان الأخيرة قامت بهذه الخطوة قبل الاعلان عن مشروع جديد خلال الفترة المقبلة.

وكشف موقع "فارايتي" أن العديد من الفنانين يعتمدون هذه الخطوة قبل الإعلان عن عمل مهم.
المصدر: بصراحة
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