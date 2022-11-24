بفستان قصير جداً كشف الكثير.. ميريام فارس تُثير الجدل بإطلالتها وبرقصها "الغريب" في دبي (فيديو)

أحيت الفنانة ميريام فارس مساء أمس الأربعاء حفلا غنائيا في دبي.
وأثارت ميريام الجدل بإطلالتها في الحفل حيث ارتدت فستانا قصيرا جدا لماعا ونسقت معه حذاء عاليا، الا ان الفستان كشف الكثير خلال رقصها على المسرح.
Advertisement
View this post on Instagram
A post shared by youssef steev (@youssefsteev)
A post shared by youssef steev (@youssefsteev)
كما أثارت ميريام الجدل برقصها على المسرح حيث انتشر فيديو لها وهي ترقص بطريقة اعتبرها البعض غريبة ومستفزة.
View this post on Instagram
A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)
A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)
وكانت ميريام قد تعرضت للكثير من الانتقادات بعد مشاركتها في أغنية الفيفا لكأس العالم في قطر "توكو تاكا"، واعتبر البعض انها قلدت فيها النجمة العالمية شاكيرا.