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فنون ومشاهير

بفستان قصير جداً كشف الكثير.. ميريام فارس تُثير الجدل بإطلالتها وبرقصها "الغريب" في دبي (فيديو)

Lebanon 24
24-11-2022 | 03:03
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أحيت الفنانة ميريام فارس مساء أمس الأربعاء حفلا غنائيا في دبي.

 

وأثارت ميريام الجدل بإطلالتها في الحفل حيث ارتدت فستانا قصيرا جدا لماعا ونسقت معه حذاء عاليا، الا ان الفستان كشف الكثير خلال رقصها على المسرح.

 

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A post shared by youssef steev (@youssefsteev)


 
 
 

كما أثارت ميريام الجدل برقصها على المسرح حيث انتشر فيديو لها وهي ترقص بطريقة اعتبرها البعض غريبة ومستفزة.

 

 
 

وكانت ميريام قد تعرضت للكثير من الانتقادات بعد مشاركتها في أغنية الفيفا لكأس العالم في قطر "توكو تاكا"، واعتبر البعض انها قلدت فيها النجمة العالمية شاكيرا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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