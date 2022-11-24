فنانة شهيرة بإطلالة "مارلين مونرو" تتعدى هذا المبلغ الكبير

أقامت منصة "شاهد" مؤخراً، حفلاً جمع العديد من النجوم، ولفتت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بإطلالتها خلال الحفل.



وظهرت إلهام شاهين، خلال الحفل مرتدية سويت شيرت لامع باللون الأسود مطرز بصورة مارلين مونرو، مع بنطلون أسود وشنطة ذهبية وحذاء ذهبي.

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