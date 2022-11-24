Advertisement

فنون ومشاهير

كيم كارداشيان تكشف عن طلبها الوحيد من كاينييه ويست... هل وافق عليه؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1013942-638049112466053502.jpg
Doc-P-1013942-638049112466053502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت كيم كارداشيان عن تواصلها مع زوجها السابق كاينييه ويست أثناء ذروة القطيعة بينهما، في ختام حلقة الخميس من مسلسل "ذا كارداشيانز". 


وكانت كيم قد تواصلت مع ويست عندما فاز ببعض جوائز الغرامي، وطلبت منه أن تحتفظ بها في الخزنة إلى جانب جوائزه ومقتنياته الأخرى، لأن أطفالها يريدون أن تبقى هذه المقتنيات في متناولهم.
Advertisement


وقالت كيم: "لا يهتم كاينييه بمقتنياته ويتبرع بها جميعاً. وبما أنه يعلم أني أحتفظ وأعتني بمقتنياته للأطفال، قمت بالتواصل معه وطلبت منه الاحتفاظ ببعض جوائز الغرامي التي فاز بها لإضافتها إلى خزنته لأن الأطفال يرغبون بالاحتفاظ بها، ووافق على طلبي".


كما أشارت إلى أنها اضطرت ذات مرة إلى شراء سترة زوجها السابق من على الإنترنت بعد أن تبرع بها لشخص ما، لأن طفلتها نورث ويست كانت ترغب باقتناء هذه السترة.


وبحسب موقع "إيتو لاين" الإلكتروني، تُواصل كيم بذل قصارى جهدها عندما يتعلق الأمر بمشاركة الأبوة والأمومة مع طليقها، وتحاول التركيز على نفسها وعلى سعادة أطفالها في المقام الأول.
المصدر: 24.ae
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-11-24
11:00 | 2022-11-24
08:00 | 2022-11-24
06:15 | 2022-11-24
05:00 | 2022-11-24
03:03 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website