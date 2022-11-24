كيم كارداشيان تكشف عن طلبها الوحيد من كاينييه ويست... هل وافق عليه؟

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تحدثت كيم كارداشيان عن تواصلها مع زوجها السابق كاينييه ويست أثناء ذروة القطيعة بينهما، في ختام حلقة الخميس من مسلسل "ذا كارداشيانز".وكانت كيم قد تواصلت مع ويست عندما فاز ببعض جوائز الغرامي، وطلبت منه أن تحتفظ بها في الخزنة إلى جانب جوائزه ومقتنياته الأخرى، لأن أطفالها يريدون أن تبقى هذه المقتنيات في متناولهم.وقالت كيم: "لا يهتم كاينييه بمقتنياته ويتبرع بها جميعاً. وبما أنه يعلم أني أحتفظ وأعتني بمقتنياته للأطفال، قمت بالتواصل معه وطلبت منه الاحتفاظ ببعض جوائز الغرامي التي فاز بها لإضافتها إلى خزنته لأن الأطفال يرغبون بالاحتفاظ بها، ووافق على طلبي".كما أشارت إلى أنها اضطرت ذات مرة إلى شراء سترة زوجها السابق من على الإنترنت بعد أن تبرع بها لشخص ما، لأن طفلتها نورث ويست كانت ترغب باقتناء هذه السترة.وبحسب موقع "إيتو لاين" الإلكتروني، تُواصل كيم بذل قصارى جهدها عندما يتعلق الأمر بمشاركة الأبوة والأمومة مع طليقها، وتحاول التركيز على نفسها وعلى سعادة أطفالها في المقام الأول.