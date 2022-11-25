3 أغنيات جديدة قيد التحضير.. شيرين عبد الوهاب تتحضر لعودة قوية

يبدو أن النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب تحاول أن تطوي صفحة أزمتها عبر التركيز على عملها في الأيام المقبلة، حيث أنها بدأت التحضير لإطلاق 3 أغنيات جديدة.

فقد كشف مدير أعمال النجمة نبيل إدوارد، الذي تولى هذا المنصب حديثاً بعد تخليها عن ميمي فؤاد، أنها بدأت فعلياً العمل على أغنيات جديدة بعد أن اختارت 3 أغنيات من بين عدد من الأغنيات والألحان التي قدمت لها من بعض الشعراء والملحنين الشباب.

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وكانت شيرين عبد الوهاب، بعد خروجها من المستشفى وقبل زواجها مجدداً من حسام حبيب، قد أصدرت بياناً، تم نشره عبر حساب محاميها ياسر قنطوش، وصفته بالهام لكشف ملابسات المؤامرة التي حيكت ضدها وقالت إن شقيقها وبعض المقربين تورطوا فيها.

وأضافت: نقلاً عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام وتفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو/ ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفناة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة.

وتابع البيان: وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقائه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له اتهاماً صريحاً بذلك، بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب.

كما اعلنت الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسيء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث إن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركة أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.

واختتم البيان: وأخيراً تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سيارته وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.