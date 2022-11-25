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فنون ومشاهير

بعد تعرضها لوعكة صحية وإجراء عملية جراحية.. المشاهير يدعمون الفنانة الشهيرة

Lebanon 24
25-11-2022 | 05:00
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أصدرت إدارة أعمال الفنانة أنغام بياناً عاجلاً، أكدت فيه تعرضها لمضاعفات كبيرة عقب الخضوع لجراحة عاجلة، وتم إعلان وقف النشاط الفني لأنغام في الفترة المقبلة، مع طلب الدعاء لها بالشفاء
وبحسب البيان الصادر من إدارة أعمال أنغام، والذي تم نشره عبر صفحتها الرسمية على " انستغرام"، فإن أنغام حاولت الوفاء بتعهداتها الفنية، تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن كان للمضاعفات الطبية أثر كبير عليها، واضطر الفريق الطبي المعالج لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.
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وتفاعل عدد من النجوم والمشاهير مع البيان الصادر من خلال مجموعة من التعليقات عليه، تمنوا من خلالها بسرعة الشفاء العاجل لـ أنغام ، ومن بين هؤلاء المشاهير الذين حرصوا على دعم أنغام في وعكتها الصحية الفنانة سميرة سعيد والفنانة هند صبري.
 
 
وجاءت تعليقات الثنائي كالتالي: "ألف سلامة عليكي حبيبتي"، والفنانة منة شلبي والتي علقت قائلة: "ربنا يعافيكي يارب ألف سلامة"، وعدد آخر من الفنانين الذين حرصوا على دعم أنغام في تعليقاتهم منهم: غادة عبد الرازق، وفاء عامر، شيكو، أحمد جمال.
 
 
 
المصدر: سيدتي
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