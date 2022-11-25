كيف علقت عائلة جيجي حديد على علاقتها بـ ليوناردو دي كابريو؟

على ما يبدو، جيجي حديد سعيدة جدا مع ليوناردو دي كابريو ، وهذا كل ما يهم عائلة حديد بحسب أحد المصادر لـ ET بنسخته الاميركية.



وقالت المصادر: "بيلا ويولاندا يعتقدان أن ليو موهوب بشكل لا يصدق ويدعمان علاقتهما، إنهم يريدون فقط أن تكون جيجي سعيدة وأن يساعدها على أن تكون أماً رائعة".

Advertisement



أما بالنسبة لمشاعر ليوناردو دي كابريو وجيجي، أخبر المصدر ET أن "ليو يجد جيجي رائعة ومتواضعة وذكية، وكلاهما يستمتع حقًا بصحبة بعضهما البعض ويتشاركان مجموعة متنوعة من الأشياء. كما يأملان أيضًا في قضاء أكبر وقت ممكن معًا". وقالت المصادر: "بيلا ويولاندا يعتقدان أن ليو موهوب بشكل لا يصدق ويدعمان علاقتهما، إنهم يريدون فقط أن تكون جيجي سعيدة وأن يساعدها على أن تكون أماً رائعة".أما بالنسبة لمشاعر ليوناردو دي كابريو وجيجي، أخبر المصدر ET أن "ليو يجد جيجي رائعة ومتواضعة وذكية، وكلاهما يستمتع حقًا بصحبة بعضهما البعض ويتشاركان مجموعة متنوعة من الأشياء. كما يأملان أيضًا في قضاء أكبر وقت ممكن معًا".





تأتي هذه التعليقات بعد أيام فقط من رصد ليوناردو وجيجي وهما يخرجان من عشاء في مدينة نيويورك يوم الجمعة، حيث شوهد الثنائي وهما يغادران منفصلين ، برفقة الأمن في محاولات لإخفاء وجوههما عن كاميرات المصورين خارج المطعم.